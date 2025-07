Azərbaycanda dollara tələb azalıb

"Əmanətlərdə 0,9% bəndi dedollarlaşma baş verib. Fiziki şəxslərin xarici vəsaitlərdə əmanətləri 32,7%-ə düşüb2.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov bildirib.

Onun sözlərinə görə, valyuta bazarında da manat vəsaitləri dollar alışına yönəldilməyib:

"Nağd bazarda təklif tələbi üstələyir. Eləcə də 3 aydır ki, valyuta satışı alışı üstələyir. Onu da qedy edim ki, əmanətçilərin sayında 12% artım qeydə alınıb. Bu da əhalinin manata olan inamının artmasını göstərir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.