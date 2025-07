4 bürcün tezliklə bəxti açılacaq - Ailə həyatı quracaqlar

2025-ci ilin avqust-sentyabr aylarında bəzi bürcləri həm sevgi, həm də evlilik baxımından uğurlu dövr gözləyir. Ulduzlar bu bürclərə yeni münasibətlər, ciddi qərarlar və bəxtaçan hadisələr vəd edir.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

1. Xərçəng

Bu bürc üçün ailə dəyərləri və bağlılıq hər zaman önəmlidir. Yayın sonu Xərçəng bürcləri üçün xüsusi enerjilərlə dolu olacaq. Uzun müddət gözlədikləri “doğru insan”la ciddi münasibətlərə addım atacaq və evlilik planları quracaqlar.

2. Qız

Səliqəli, planlı və ehtiyatlı Qızlar artıq ürəklərinin səsini dinləyəcəklər. Avqust-sentyabr aylarında Qız bürcündə doğulanlar uzun zamandır davam edən münasibətlərini rəsmiləşdirmək qərarına gələ bilər.

3. Əqrəb

Gözlənilməz amma bir o qədər də dərin sevgi münasibətləri Əqrəbləri gözləyir. Ulduzlar bu bürc üçün sürpriz evlilik təklifləri və səmimi yaxınlaşmaların siqnalını verir.

4. Balıqlar

Romantik və hissiyyatlı Balıqlar üçün tale yeni başlanğıclar hazırlayır. Onların həyatına daxil olacaq şəxs həm dost, həm də həyat yoldaşı rolunu oynaya bilər. Bu dövrdə evliliklə bağlı xəbərlər almaq ehtimalı yüksəkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.