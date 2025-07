Bu gündən etibarən Azərbaycanda bəzi tütün məmulatlarının qiyməti artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Trend-ə siqaret satışı ilə məşğul olan şəxslər verib.

Bildirilib ki, artıq bu barədə siqaret satışını həyata keçirən şirkətlər onları məlumatlandırıb.

Məlumata görə, “Keno” markalı siqaretlərin “boz nazik” və kompakt çeşidinin qiyməti 0,20 qəpik bahalaşıb.

