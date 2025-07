Niderland Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bu barədə Niderland Xarici İşlər Nazirliyindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Qeyd edilib ki, Niderlandın Azərbaycana təyin etdiyi yeni səfir Marianna de Yonqdur.

O, avqustun sonunda vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

