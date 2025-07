Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) hərbi qulluqçusu Məmmədov Aslan Araz oğlu uzunsürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DSX-nin Mətbuat Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hərbçi bu gün dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.