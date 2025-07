Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Dövlət Yanğına Nəzarət İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, sözügedən vəzifəyə daxili xidmət mayoru Fəqan Axundov təyinat alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.