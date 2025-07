Atestasiyadan keçə bilməyən müəllimlər ən çox bu bölgədəndir

“Salyan, İmişli rayonlarının bəzi musiqi məktəblərinin 70 faiz müəllimi öz ixtisasını bilmədiyinə görə atestasiyadan keçməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müşaviri Cəsarət Valehov deyib.

“Bu çox ciddi sinqaldır. Onların kifayət qədər vaxtları olub ki, hazırlaşa bilsinlər”.

Nazir müşaviri zəif nəticə göstərən musiqi müəllimlərinin təhsil aldıqları müəssisələr üzrə bölgünü də açıqlayıb.

Statistikaya əsasən, Sumqayıt Musiqi Kolleci 287 nəfər, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində Musiqi Kolleci 170 nəfər, Şuşa Musiqi Kolleci 60 nəfər, Bakı Musiqi Akademiyası, 33 nəfər , Ağdam Musiqi Kolleci 24 nəfər qeyd olunub.

