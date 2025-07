Yerin fırlanması dəyişdi

Bu yay Yerin fırlanması sürətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi günlərin 24 saatdan bir qədər qısa olduğu müşahidə edilib. Beynəlxalq Yerin Fırlanması və İstinad Sistemləri Xidmətinin və ABŞ Dəniz Rəsədxanasının məlumatlarına görə, bəzi günlər ilin ən qısa günü kimi müşahidə edilib və həmin gün 1,36 millisaniyə qısa olub. Qeyd edək ki, bir günün Yerin öz oxu ətrafında tam fırlanmasını tamamlaması üçün lazım olan vaxt 86.400 saniyə və ya 24 saatdır.

Bununla belə, praktikada hər fırlanmanın zamanı bir qədər dəyişir. Bu, Ayın cazibə qüvvəsi, atmosferdə mövsümi dəyişikliklər və Yerin maye nüvəsinin hərəkətləri də daxil olmaqla müxtəlif amillərlə bağlıdır.

