​"Barselona" ulduz futbolçunun transferini açıqladı

"Barselona" “Mançester Yunayted”in futbolçusu Markus Rashfordun transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun 1 illik icarə əsasında “Barselona”da çıxış edəcəyi elan edilib.

Qeyd edək ki, futbolçunun “Barselona”ya transfer olmaq üçün maaşını azaltdığı barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Məlumata görə, klub futbolçunun 14 milyon avroluq məvacibinin hamısını ödəyəcək. Müqavilədə bonuslar da yer alıb. “Barselona” icarə müddəti bitdikdən sonra oyunçunu almaq məcburiyyətində deyil. Lakin İspaniya klubu 35 milyon avroya futbolçunu transfer etmək hüququna malikdir. Markus Rashford ötən mövsüm icarə əsasında "Aston Villa"da çıxış edib. O, 17 matçda 4 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.