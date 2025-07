Sabiq deputat Xanhüseyn Kazımlı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”a onun yaxınları məlumat veriblər.

Qeyd edək ki, Xanhüseyn Kazımlı Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri olub. O, 5 çağırış Milli Məclisin deputatı idi.

2002-ci ildə Prezidentin Fərmanına əsasən “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.

