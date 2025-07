Bakının Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində - Albalılıq adlanan ərazidə yeni avtobus parkı tikiləcək.

Metbuat.az bu barədə "BakuBus" MMC-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, tikinti işlərinə 12,9 milyon manat xərclənəcək.

