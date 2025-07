MİQ üzrə vakansiya seçimi başlayır

26 iyul saat 11:00-dan etribarən Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsi başlayır.

Bu barədə Metbuat.az-a İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsində əvvəlcə vakant yer seçmək imkanı MİQ imtahanında minimum tələbi ödəyən şəhid ailəsi üzvlərinə verilir.

"Namizədlər 26 iyul, saat 11:00-dan 27 iyul saat 11:00-dək şəxsi səhifələrinə daxil olub seçim edə bilərlər", - məlumatda deyilib.

Qeyd edək ki, test imtahanında keçid balını toplamış namizədlər səkkiz vakant yer seçə bilərlər. Vakant yer tutduqdan sonra imtina edən namizədlər növbəti vakansiya seçimlərində iştirak edə bilməz.

