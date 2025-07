Maaşı istənilən bankdan almaq mümkün ola bilər

Ötən gün Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun 13 ekspertlə görüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hüquqşünas Əkrəm Həsənov sosial şəbəkədə hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, dünənki görüşdə pul siyasəti, manatın məzənnəsi, kart hesablarından pulların oğurlanması və s. aktual məsələlər ətrafında müzakirə aparılıb.

"Ötən görüşdə qaldırılan məsələnin aqibəti ilə maraqlandım. Söhbət işçilərin istənilən bankdan əməkhaqqı kartı ala bilməsi imkanından gedir. Taleh müəllim bildirdi ki, bu istiqmətdə iş gedir və ilin sonuna nəticə gözlənilir".

