Ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün Prezident təqaüdünün məbləği artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla həmin məbləğ sentyabrın 1-dən 350 manat müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Prezident təqaüdünün məbləği 275 manat təşkil edib.

