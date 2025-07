Sabirabad rayon prokuroru Fəxrəddin Pənahov sərəncama götürülüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbr verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

Fəxrəddin Pənahovun səlahiyyət müddəti bu ay başa çatıb. Lakin o, həmin vəzifəyə yenidən təyin olunmayıb.

Hazırda rayona prokuror təyinatı yoxdur.

