​"Araz-Naxçıvan" qələbə qazana biləcək?

"Araz-Naxçıvan" bu gün UEFA Konfrans Liqasında Yunanıstanın "Aris" klubu ilə qarşılaşacaq.

İdman eksperti Araz Əhmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Aris” nə qədər güclü olsa da, “Araz-Naxçıvan”da zəif komanda deyil.

“Bunu Elmar Baxşıyevin yetirmələrinin yoxlama matçlarında qazandıqları nəticələr də sübut edir. İlk oyunda minimal hesabla qazanılacaq qələbə təmsilçimizin mərhələni keçmək üçün işinə yaraya bilər”, - deyə ekspert əlavə edib.

Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.