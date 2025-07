"Fənərbaxça" klubu "Zenit"in futbolçusu Vilmar Barriosonu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" kolumbiyalı futbolçunu heyətinə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır. "Zenit" futbolçu üçün 9 milyon avro tələb edir.

Qeyd edək ki, Vilmar Barriosonun "Zenit"lə müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Kolumbiya millisində də çıxış edən futbolçu əvəllər "Deportes Tolima", "Boka Xuniors" klublarında oynayıb.

