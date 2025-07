"Barselona" hücumçusu Pau Viktoru klubdan göndərmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Braqa” klubu futbolçunu transfer etmək üzrədir. Bildilir ki, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınıb. Bildirilir ki, “Braqa” futbolçu üçün 12 milyon avro ödəyəcək. Müqavilədə bonuslar da nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Pau Viktor "Barselona"nın heyətində 29 oyunda, 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Markos Raşfordun transferindən sonra futbolçunun heyətdə az şans əldə edəcəyi irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.