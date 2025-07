Uğur qazanacaq 4 bürc - Şans qapıları onlar üçün açıldı

İyulun 24-də yeni ay yalnız dörd bürcün nümayəndələrinə təsir edəcək güclü enerjili yenilənmə gətirəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dövr keçmişi tərk edib naməlumluğa cəsarətli addım atmağa hazır olanlar üçün yeni qapılar açacaq.

Tərəzi

Əvvəllər şübhə altında olan hər şey yeni düşüncələrin işığında həll olunacaq. Yeni Ay sizi uzun müddət tərəddüd etdiyiniz və istiqamət seçə bilmədiyiniz daxili çıxılmaz vəziyyətdən çıxaracaq.

Həyat sizi uyğunlaşdıran və öz ssenariniz üçün məsuliyyət daşıyan roldan çıxmağa məcbur edəcək. Və inanılmaz olacaq!

Xərçəng

Artıq daxili müqavimətə səbəb olan şeylərə səssizcə dözmək istəmirsiniz. Yeni Ay intuisiyanızı o qədər kəskinləşdirəcək ki, artıq çoxdan sizə dəyişiklik ehtiyacı haqqında danışan əlamətlərə məhəl qoymayacaqsınız.

Özünüzə xoşbəxt olmağa icazə verdiyiniz dövr fantastik olacaq. Ən güclü çevrilmə ilə qarşılaşmağa hazırlaşın.

Balıqlar

Həssaslığınız super gücə çevriləcək, Yeni Ay bir vaxtlar kənara qoyduğunuz xəyalları çox iddialı hesab edərək işıqlandıracaq. Ancaq indi, öz impulsunuza güvənsəniz, hər şeyin mümkün olduğuna dair yeni bir inam yaranacaq.

Özünüzü həqiqətən eşitməyi öyrənəcəksiniz və bu, sizə təkcə səthdə olanı deyil, ətrafınızdakı hadisələrin və insanların əsl mənasını görmək qabiliyyətini qaytaracaq.

Qız bürcü

Bu yeni Ay köhnə problemləri "sıfırlar" və əvvəllər yeganə mümkün variant kimi görünən bütün gücünü itirəcək. Yenidən yükləməniz məsuliyyətdən qaçmaq deyil, həqiqətən nə istədiyiniz sualına dürüst cavabdır.

Özünüzə bütün "lazım olanları" atmağa və "istədiyinizi" eşitməyə icazə verin. Yenidən yükləmə çətin olacaq, lakin bunun ətrafında heç bir yol yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.