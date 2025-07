"Real"dan tarixi transfer - Fantastik məbləğə gəlir

"Real Madrid" "Mançester Siti"nin futbolçusu Rodrini transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Rodrini heyətə cəlb etmək üçün danışıqlara başlayıb. "Sky Sports"un iddiasına görə, klublar arasında danışıqlar məhsuldar alınıb. “Real” “Mançester Siti"yə 115 milyon avro təklif edib.

Qeyd edək ki, Rodri zədə səbəbindən ötən mövsüm "Mançester Siti”də forma geyinməyib. Sıralara qayıdan futbolçu ABŞ-də təşkil edilən klublararası dünya çempionatında iştirak edib. O, turnirdə 4 matçda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

