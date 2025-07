Osimhenin yanına yeni ulduz gəlir

"Qalatasaray" vaxtilə "Fənərbaxça"da çıxış edən "Bavariya"nın futbolçusu Kim Min-Jaeni transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray" istedadlı mərkəz müdafiəçisini transfer etmək üçün “Bavariya” ilə danışıqlar aparıb. Viktor Osimhenlə hücum mövqeyini gücləndirən klub, müdafiə üçün də etibarlı futbolçu transfer etmək istəyir. Bildirilir ki, “Bavariya” transferə hələlik razılıq verməyib. “Qalatasaray” futbolçunu icarə əsasında heyətinə cəlb etmək istəyir.

Bildirilir ki, Kim Min-Jaenin transferi reallaşmasa, "Qalatasaray" Manuel Akanji və ya Vilfred Sinqonu transfer etmək üçün təklif irəli sürəcək.

