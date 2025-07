UEFA Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə təmsilçisi “Beşiktaş” bu raundda Arda Turanın başçılıq etdiyi Ukraynanın “Şaxtyor” klubunu qəbul edib.

İstanbulda təşkil olunan görüş qonaqların 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab matçı bir həftə sonra keçiriləcək.

