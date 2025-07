DYP yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət etdi

DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib.

İdarədən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müraciətdə deyilir:

"Yolda hərəkət zamanı təkcə sürətə, manevrlərə və qaydalara deyil, həm də ətraf mühitə olan münasibətimizə görə məsuliyyət daşıyırıq. Təəssüf ki, bəzi hallarda nəqliyyat vasitələrinin salonundan tullantılar birbaşa yola və ya yol kənarına atılır.

Unutmaq olmaz ki, bu cür davranış aşağıdakı mənfi nəticələrə səbəb olur:

- Yolun çirklənməsi — nəticədə təkcə görünüş yox, həm də yolun funksional təhlükəsizliyi pozulur.

- Yanğın təhlükəsi — atılan siqaret kötüyü quru otluqda yanğına səbəb ola bilər. Bu isə ətraf üçün ciddi risk yaradır.

- Avtomobil təhlükəsi — kiçik zibil parçaları (plastik, şüşə və s.) yol səthində sürüşkənlik və texniki nasazlıqlar doğura bilər.

- Ekoloji zərər — atılan tullantıların bir çoxu (xüsusən plastik) uzun illər torpaqda parçalanmır və təbiətə zərər verir.

- İctimai məsuliyyətsizlik — ətraf mühitə hörmətsizlik, cəmiyyət içində mədəni davranışlara zərbə vurur.

Gəlin unutmayaq: Təmiz yol — təkcə gözəl mənzərə deyil, həm də mədəniyyətin, şüurun və məsuliyyətin göstəricisidir.

Ətraf mühit bizim ortaq evimizdir. Onu birlikdə qoruyaq!"

