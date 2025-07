"Turan Tovuz"un Türkiyə təlim-məşq toplanışı çərçivəsində “Traktor”la keçirməli olduğu yoxlama oyunu ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib: "Traktor"la görüş komandaların hazırlıq planındakı dəyişiklik və bizdən asılı olmayan səbəblərdən baş tutmayacaq. Futbol ictimaiyyəti və azarkeşlərimizdən mövcud vəziyyəti anlayışla qarşılamalarını xahiş edirik".

Qeyd edək ki, matç iyulun 29-da oynanılmalı idi.

