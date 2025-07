Veteran təqaüdlərinin artırılması gözlənilir?

Müharibə veteranlarına verilən 80 manatlıq təqaüdün az olması uzun müddətdir müzakirə olunan mövzulardan biridir. Bəs bu ödənişlərin artırılması gözlənilir?

İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Metbuat.az-a açıqlamasında 80 manatlıq müavinətin kifayət etmədiyini qeyd edib:

“Bəzi hallarda bu vəsait kommunal xidmətlərə belə çatmır. Ona görə də bu məsələ uzun müddətdir ki, gündəmdədir. Mənə elə gəlir ki, əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, rəsmən müharibə iştirakçısı statusu almış insanların sayı 170–180 min nəfərə yaxındır. Sayın çox olması məbləğin artırılmasına əsas maneələrdən biridir”.

N.Cəfərlinin fikrincə, müharibə veteranlarını bir neçə kateqoriyaya bölmək lazımdır:

“Müharibə zamanı ön cəbhədə iştirak etmiş, döyüşlərdə fərqlənmiş və xidmətlərinə görə mükafatlandırılmış şəxslərə daha yüksək məbləğdə ödənişlər verilməlidir. Arxa cəbhədə xidmət göstərmiş, birbaşa döyüşlərdə iştirak etməmiş, amma logistik təminat və digər mühüm sahələrdə çalışan şəxslərə isə başqa bir kateqoriya kimi fərqli miqdarda ödəniş edilməlidir. Ümumilikdə isə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. İnsanların həm gözləntisi var, həm də narazılıqları artır. Bu məsələ ilə bağlı təqaüdün azı iki dəfə artırılması mümkündür. Çünki ölkə büdcəsi bunu qarşılamağa qadirdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

