Allahverdi Yolçuyevlə bağlı nazirlikdən açıqlama

Aktyor Allahverdi Yolçuyevlə bağlı məsələlər Mədəniyyət Nazirliyinin diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, aktyor dövlət tərəfindən pensiya ilə təmin olunub:

"Bundan əlavə, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müvafiq dəstək göstərilib. Həmçinin mövcud qanunvericilik çərçivəsində onun əlavə sosial təminat mexanizmlərindən yararlanması üçün imkanlar nəzərdən keçirilir".

Nazirliyinin cavabında həmçinin vurğulanıb ki, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu sahədə tədbirlər ölkə rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında davam etdirilir.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə sosial mediada aktyor Allahverdi Yolçuyevin küçədə corab satması ilə bağlı material yayımlanıb.

