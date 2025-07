Zəngəzur dəhlizi ABŞ üçün niyə maraqlıdır? - AÇIQLAMA

Ermənistan Zəngəzur dəhlizini ABŞ-yə icarəyə vermək fikrindən yayınıb. Sünik rayonundan keçən dəhlizin icarəyə verilməsi ideyası ABŞ tərəfindən irəli sürülüb. Lakin Ermənistan bu formatı qəbuledilməz hesab edib. Bəs bu məsələ ABŞ-nin regiondakı maraqlarına necə təsir edəcək?

Politoloq Samir Hümbətov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Ermənistanın ABŞ-yə bu dəhlizi verməkdən yayınmasının arxasında duran səbəb, böyük ehtimalla, Ermənistan baş nazirinin Rusiyaya səfəri və səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə apardığı danışıqlardır. Bu, Rusiya tərəfindən təzyiq ola bilər, yaxud hansısa məsələdə bazarlıq etməsi ilə bağlı ola bilər.

Onun sözlərinə görə, hər vəziyyətdə Paşinyana hansısa formada – ya yumşaq, ya da sərt şəkildə təzyiqlər olub:

“Yumşaq formada o deməkdir ki, Rusiya nəsə istəyir, Paşinyan isə bunu bazarlığa çevirir. Burada da “nəyi verir, nəyi alır” məsələsi ortaya çıxır. Rusiya bunu edə bilər. Sərt formada isə birbaşa təzyiqlər göstərilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, bu, diaspora vasitəsilə, kilsə vasitəsilə və ya Ermənistanda hərbçi sayının artırılması kimi yollarla ola bilər. Hər vəziyyətdə Ermənistanın Zəngəzur dəhlizini ABŞ-yə verməkdən imtina etməsi, məhz Paşinyanın Rusiya səfərindən sonra baş verib. Bu səbəbdən düşünürəm ki, burada Rusiya amili ortaya çıxır. Bu isə təbii ki, ABŞ-nin regiondakı maraqlarına müsbət təsir etməyə bilər və nəticədə tərəflər arasında soyuqluq yaranması ehtimalı mövcuddur”.

S.Hümbətov Ermənistan bu dəhlizi verməkdən imtina etsə də, ABŞ-nin müəyyən təzyiq vasitələri ilə onun əldə olunmasına çalışacağını söyləyib:

“Çünki bu dəhliz ABŞ üçün strateji baxımdan daha böyük əhəmiyyət daşıyır, nəinki Rusiya üçün. Xüsusilə də, Çinin “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin orta dəhlizi ilə üst-üstə düşdüyü üçün, bu məsələ ABŞ üçün olduqca vacibdir. O baxımdan düşünürəm ki, ABŞ bu məsələdə regiondakı maraqlarını yenidən gözdən keçirə bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.