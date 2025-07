Varlanacaq 3 bürc - Bəxtləri açıldı

Atroloqların fikrincə ilin ən isti ayı təkcə havanı deyil, həm də bəzi bürclərin bank hesablarını da qızdıracaq.

Belə ki, gələn ay bəzi bürclər üçün maddi baxımdan dönüş nöqtəsi ola bilər. Amma ulduzlar hər kəsə eyni dərəcədə parlamır – bəzi bürclər gözlənilməz gəlirlər, böyük qazanc və maliyyə sürprizləri ilə qarşılaşacaq.

Metbuat.az baku.ws-istinadən sözügedən 3 bürcü təqdim edir:

Qız bürcü

Avqustun ikinci yarısı Qızlar üçün demək olar ki, illik zəhmətin mükafatı olacaq. Gələn ay Qızların gecikmiş ödənişləri geri qayıdır, onların bonus və əlavə gəlir ehtimalı çox yüksəkdir. Üstəlik, Qızların planlı və ölçülü davranışı bu fürsətləri əldən verməyə qoymayacaq.

Oğlaq bürcü

Oğlaqlar bu ay karyera sıçrayışı və gəlir artımı yaşayacaq. Böyük bir layihə, yeni müqavilə və ya investisiya təklifi onları gözləyir. Torpaq və daşınmaz əmlakla bağlı sürpriz qazanc ola bilər. Qəfil gələn pul Oğlağın uzunmüddətli hədəflərinə yaxınlaşdıracaq.

Əkizlər bürcü

Əkizlərin yaradıcılıq enerjisi bu ay pik nöqtəyə çatır. İdeyalar gəlirə, tanışlıqlar isə əməkdaşlığa çevrilə bilər. Yeni iş təklifləri, sosial əlaqələrdən gəlirli nəticələr, öz şəxsi brendini qurmaq və ya sərbəst layihələrlə gəlir q

