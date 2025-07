Ən sadiq bürclər - Onlar xəyanət etmirlər

Ulduz falına (astrolojiya) əsasən, bəzi bürclər digərlərinə nisbətən ailəyə və münasibətlərə daha bağlı, sadiq olurlar.

Təbii ki, bu ümumi yanaşmadır və istisnalar mümkündür - hər insanın davranışı onun tərbiyəsi, şəxsiyyəti və həyat təcrübəsi ilə formalaşır. Lakin astrologiyada sadiqlik və ailəyə bağlılıq baxımından aşağıdakı bürclər önə çıxır:

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

1. Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)

Oğlaqlar məsuliyyətli, ciddi və ənənələrə sadiqdirlər.

Ailə onlar üçün müqəddəs sayılır, və uzunmüddətli münasibətlərə üstünlük verirlər.

Xəyanət etmə ehtimalları azdır, çünki güvən və sabitlik onlar üçün çox önəmlidir.

2. Buğa (20 aprel – 20 may)

Buğa bürcü stabilliyi və emosional təhlükəsizliyi sevir.

Həyat yoldaşına qarşı sadiq və qoruyucu olurlar.

Sədaqəti yüksəkdir və münasibətdə uzunömürlüdürlər.

3. Xərçəng (21 iyun – 22 iyul)

Ailəcanlı və emosional cəhətdən dərin bağlılıq hiss edən bürcdür.

Xərçəng bürcləri ailəsini və həyat yoldaşını qorumağa və onlara dəyər verməyə üstünlük verir.

Xəyanəti çətin qəbul edir və özləri də nadir hallarda belə addım atar.

4. Qız (23 avqust – 22 sentyabr)

Analitik və düşüncəli yanaşmaları ilə münasibətlərdə dürüstlük axtarırlar.

Həyat yoldaşına qarşı məsuliyyət hiss edirlər və sadiq qalmağa çalışırlar.

Emosiyaları idarə edirlər, və xəyanət onlar üçün etikasız bir davranışdır.

Yekun olaraq:

Ən ailəyə bağlı və xəyanət etmə ehtimalı aşağı olan bürclər astrologiyada Oğlaq, Buğa, Xərçəng və Qız kimi tanınır. Amma unutmaq olmaz ki, bürc yalnız ümumi enerji və meyilləri göstərir - insanın şəxsiyyəti daha kompleks və fərdidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.