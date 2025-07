Xəyalları gerçəkləşəcək 4 bürc - Uğur qazanmaq növbəsi onlarındır

İyulun 28-dən avqustun 3-dək olan yeni həftə dörd bürcün nümayəndələri üçün xüsusilə uğurlu olacaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduz falı onlara heç xəyal etmədikləri dəyişiklikləri vəd edir.

Bazar ertəsindən etibarən hansı bürclər dəyişiklik küləyi ilə qarşılaşacaq?

Dolça

Gözlənilməz hadisələr sözün əsl mənasında reallığınızı pozacaq. Birdən yeni bir şey istəyə bilərsiniz və bu cazibəni məhdudlaşdırmaq lazım deyil.

Bu, anın əhval-ruhiyyəsini tutmağa və özünüzə yeni həyata başlamağa imkan verməyə dəyər olduğu vaxtdır. İndi atılan kiçik bir addım belə yaxın gələcəkdə böyük nəticəyə gətirib çıxaracaq.

Şir

Artıq bazar ertəsindən gücünüzün geri qayıtdığını hiss edəcəksiniz və hadisələrin mərkəzində olacaqsınız. Kimsə sizi bütün həftə ərzində əhvalınızı dəyişəcək gözlənilməz qərara ruhlandıracaq.

Enerjiniz fürsətləri cəlb edir, ona görə də heç birini qaçırmayın. Bürclər sizə güclü bir dəyişiklik küləyi vəd edir, bundan qətiliklə qorxmamalısınız.

Balıqlar

Şübhələri bir kənara atıb özünüz üçün nəsə etmək vaxtıdır. Çox uzun müddətdir ki, vacib işləri təxirə salırsınız, lakin indi başlamaq üçün mükəmməl vaxtdır.

Ulduzlar eyham vururlar: xəyal qurmağı dayandırın, hərəkətə başlayın. Bu həftə sizi məyus etməyəcək, ona görə də dəyişiklik küləyinə təslim olun və yerinizi günəşdə axtarın.

Qoç

Bürclər vəd edir ki, bazar ertəsindən etibarən siz yüksək templə hamıdan öndə ola biləcəksiniz.

Avqust ayı üçün planları dəyişdirəcək, taleyə etibar etməyi öyrənəcək yeni tanışlıqlar yarana bilər. Və intuisiya sizə kiminlə açıq danışmağa dəyər olduğunu və harada susmağın daha yaxşı olduğunu söyləyəcək. Dəyişikliklər asanlıqla gələcək, ancaq onlara müqavimət göstərməsəniz.

