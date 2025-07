4 bürcün bəxti açıldı - Möcüzələr dövrü başlayır

İyulun son günləri bürcün dörd əlaməti üçün xoşbəxtliyin bir hissəsini gətirəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tale ən maraqlıları qaçırmamaq üçün hara baxacağını pıçıldayacaq və təsadüflər gözlənilmədən ipucuna çevriləcək.

Oxatan

Bu dəfə səbirsizliyiniz bir üstünlük olacaq. Başqalarının hələ də düşündüyü anda sən artıq hərəkət edirsən və nəticəni verəcək də məhz bu sürətdir.

İyulun sonunda planları dəyişdirəcək bir tanışlıq və ya istədiyiniz yerə deyil, məhz sizə lazım olan yerə aparan yol mümkündür.

Əkizlər

Uzun müddət sizdən yayınan bəxt həyatınıza girəcək. Bəlkə də sizi problemlərdən azad edəcək gözlənilməz bir qərar və ya sadə bir söhbətdən sonra nəfəs almaq daha asan olacaq.

Bu günlər sizə maska saxlamaq məcburiyyətində qalmadığınız zaman necə ola biləcəyinizi xatırlamağa kömək edəcək. Və fantastik olacaq.

Tərəzi

Əvvəllər alınmayan şey indi irəliləyəcək. Kimsə kömək təklif edəcək, hətta bunun nə qədər vaxtında olduğuna şübhə etmədən.

Siz tarazlığı təkcə düşüncələrinizdə deyil, həm də real hadisələrdə hiss edəcəksiniz, lakin sakit qalmaq vacibdir, çünki indi qapıları məhz bu açır. Ulduz falı sizə sadəcə olaraq taleyinizlə görüş vəd etmir, hər şey yaxşı olacaq.

Buğa

Ətrafınızdakı dünya sanki sizin qaydalarınızla oynamağa başlayacaq, arzularınızı gerçəkləşdirmək şansınız olacaq. Bir baxış, bir zəng, bir etiraf və hər şey öz yerinə düşəcək.

Siz sadəcə özünüz olmaqla dəyərli bir şey alacaqsınız. Bəxt üzünüzə çevrilir və bu, böyük möcüzələr dövrünün başlanğıcı olacaq.



