Dövlət proqramı üzrə magistraturaya qəbul nəticələri yaxın günlərdə açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Dövlət Proqramı İdarəetmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalova jdeyib.

O qeyd edib ki, nəticələr emal prosesindədir.

