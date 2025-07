“Turan Tovuz” Türkiyədəki təlim-toplanışı çərçivəsində bu gün ikinci yoxlama oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgə klubu yerli "Keçiörengücü" komandası ilə qarşılaşacaq. I Liqa təmsilçisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək.

Komanda daha əvvəl “Çorum”la qollu heç-heçə edib – 1:1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.