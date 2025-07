Xoşbəxt olacaq bürclər - Bəxtləri açıldı

Bir neçə bürc cütü üçün dönüş nöqtəsi başlayacaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar xəbərdarlıq edir: bəziləri üçün bu, etiraflar, yeni başlanğıclar və hətta evlilik ayıdır, bəziləri üçün isə ağrılı qərarlar və vidalar dövrüdür.

Hansı altı bürc cütü münasibətlərini dəyişdirəcək seçimlə üzləşəcək?

Qoç və Şir

İki yanğın əlaməti - ehtiras və liderlik birliyi.

Bu cütlük dominantlıq uğrunda mübarizə aparacaq. Əgər rəqabəti dayandırıb bir-birini dinləməyi öyrənə bilsələr, onları yeni bir yaxınlıq səviyyəsi gözləyir. Əks təqdirdə, kəskin bir fasilə mümkündür. Hamısı və ya heç nə.

Əkizlər və Şir

Şən, parlaq, lakin bəzən səthi. Şir bürcü sabitlikdən, Əkizlər bürcündə isə azadlıqdan məhrum ola bilər.

Bu, cütlüyün qərar verməli olduğu kritik bir andır: birlikdə hərəkət etmək və ya vicdanla vidalaşmaq. Dəyişikliyin təşəbbüskarı Şir bürcüdür.

Əkizlər və Dolça

Bu cütlük intellektual baxımdan mükəmməl uyğunlaşır, lakin emosiyalar həmişə ön planda olmur.

Münasibətləri daha dərin, daha ciddi bir şeyə köçürməyə dəyərmi? Ümumi gələcək, köçürmə və ya rəsmi status haqqında ehtimal söhbəti.

Xərçəng və Oğlaq

Tam əksliklər - rasionallığa qarşı duyğular.

Bu cütlük köhnə görüntülərin üzə çıxacağı çətin dialoqlardan keçəcək. Ancaq indi daha sağlam bir münasibət qurmaq şansı var - əgər Oğlaq istilik göstərməyi öyrənsə və Xərçəng - daha az incimək.

Xərçəng və Balıqlar

Ciddi bir addım atmağa qərar verə bilən incə və romantik cütlük: birlikdə yaşamaq, nişanlanmaq və ya hətta evlənmək. Tərəflərdən biri məsuliyyətdən yayınarsa, kəskin fasilə mümkündür.

Hər şey çox emosional olaraq, yarımtonlar olmadan həll olunacaq.

Qız və Əqrəb

Bu nəzarət və dərinliyin birliyidir. Qısqanclıq, inamsızlıq və ya tərəfdaşa nəzarət etmək istəyi üzə çıxa bilər. Ancaq eyni zamanda, bu, səmimiyyət üçün mükəmməl vaxtdır.

Hər ikisi münasibətlər üzərində işləməyə hazırdırsa, birliyin irəliləyişi və hətta rəsmi qeydiyyatı mümkündür.

