​Şimali Koreyadan ABŞ-nin bəyanatına reaksiya

Şimali Koreya lideri Kim Çen Inın bacısı Kim Yo Conq Vaşinqtonun bəyanatlarına reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Kim Çen In və Prezident Donald Trampın görüşündən sonra Şimali Koreyanın geosiyasi mühiti tamamilə dəyişib. O, nüvə silahı olan iki ölkə arasında qarşıdurma kursunun heç bir şəkildə tərəflərə faydalı olmayacağını vurğulayıb. Kim həmçinin ölkənin “nüvə silahı” statusunun inkar edilməsinin qəbuledilməz olacağını bildirib. Kim, Kim Çen In və Trampın şəxsi münasibətlərinin normal olduğu irəli sürüb.

Qeyd edək ki, Vaşinqton ABŞ Prezidenti Donald Trampın səlahiyyət müddəti ərzində Koreya yarımadasında sabitlik bərqərar etdiyi və Pxenyan hökumətinin hələ də ABŞ ilə dialoqa açıq olduğu barədə bəyanat səsləndirmişdi.

