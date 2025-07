“Sabah”ın UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin “Petrokub”la (Moldova) cavab matçına satılan biletlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az Bakı klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 5000 bilet öz sahibini tapıb.

Qeyd edək ki, oyunu stadiondan canl izləmək istəyən azarkeşlər biletləri “iticket.az” saytından, həmçinin oyun günü “Bank Respublika Arena”nın kassalarından əldə edə bilərlər.

