Pulu sevgidən üstün tutan tək bürc - Zəngin olmaq istəyirlər

Bəziləri üçün sevgi həyatın mərkəzindədirsə, bir qisim insan üçün maliyyə sabitliyi və uğur daha ön plandadır. Astrologiyada bir bürc var ki, romantik duyğulardan çox, bank hesabındakı rəqəmlərlə maraqlanır.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, söhbət Oğlaq bürcündən gedir.

Oğlaqlar işgüzarlığı, məsuliyyəti və planlı həyat tərzi ilə seçilir. Onlar üçün sevgi gözəl olsa da, maliyyə təminatı olmadan heç bir münasibət "təhlükəsiz" sayılmır.

Bu bürc nümayəndələri sevgidə belə hesab-kitaba fikir verə bilər. Məsələn, romantik bir görüş yerindən çox, yatırım fürsətləri onların diqqətini çəkə bilər.

Oğlaqlar üçün bu yanaşma tamamilə məntiqlidir. Onlar üçün həyatın məqsədi sabit gəlir, sosial status və uğurlu karyeradır. Sevgi varsa, əladır. Yoxdursa, Oğlaq çox da itirmiş sayılmaz. Hətta bəzi hallarda sevgi pulun qarşısında "təhlükə" kimi belə görünə bilər.

Pula sevgidən çox önəm verən ikinci bürc isə Buğadır. Buğa lüksa və rahat həyata aludədir, sevgidə də bunu gözləyir.

