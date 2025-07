Bütün arzuları çin olacaq tək bürc - Cibləri pul ilə dolacaq

Avqustun sonu və sentyabrın əvvəllərində Qızlar həyatlarının ən yadda qalan, ən uğurlu dönəmini yaşayacaqlar. Şəxsi həyatdan tutmuş iş həyatına, maliyyədən sevgi münasibətlərinə qədər hər sahədə əsl sıçrayış baş verəcək.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, Merkuri Qız bürcünü idarə edən planetdir və bu yay Merkurun güclü mövqedə olması Qızlara intellektual güc, ünsiyyət və qərarvermə sahəsində böyük üstünlüklər verir.

Ulduzlar bu dövrdə Qız bürcünə qəfil xoş xəbərlər, itirilmiş fürsətlərin geri dönüşü, yeni tanışlıqlar və həyat dəyişdirəcək əlaqələr vəd edir. Bundan başqa, pul və nüfuz baxımından gözlənilməz yüksəliş, daxili güc və sağlam günlər Qızların yolunu gözləyir.

Bəzi Qızlar həyat yoldaşı ilə tanış ola, bəziləri isə illərdir mübarizə apardığı bir arzusuna qovuşa bilər.

