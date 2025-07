Bu bürclər üçün çətinliklər geridə qaldı

İyul ayının sonu və avqustun əvvəli üçün ulduz falı bürcün beş əlamətinə emosional rahatlıq vəd edir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Venera bu dövrdə Xərçəng bürcünə keçir və bununla da daxili sağalmaya yol açır. Problemlər geridə qalacaq.

Buğa, Tərəzi, Oğlaq və başqaları iyulun 30-dan etibarən həyatda rahatlıq hiss edəcəklər. Kainat onlar üçün yenidən başlama dövrü hazırlayır.

Buğa

Daxili yorğunluq hissi geridə qalacaq. Son zamanlar sizi narahat edən gərginlik səngiyəcək.

Vəziyyət sizin əlinizdə olacaq. Sərhədlər təyin etmək və özünüzə qayğı göstərmək vaxtıdır.

Tərəzi

Təhlükə və qeyri-sabitlik hissini buraxacaqsınız. Gələcəklə bağlı fikirlər artıq sizi qorxutmayacaq - 30 iyuldan sonra hər şey asanlaşacaq.

Bu dövrdə siz anı güvənməyi və daimi "məni nə gözləyir" əvəzinə sakitliyi qəbul etməyi öyrənəcəksiniz. Ürəyinizdə harmoniya hökm sürəcək.

Oğlaq

Artıq hər şeyi özünüz daşımaq məcburiyyətində olmayacaqsınız. Siz başqaları üçün etibarlı dayaq olmağa öyrəşmisiniz, lakin ən güclülərin belə dəstəyə ehtiyacı var və nəhayət ki, onu alacaqsınız.

Sevdiklərinizə və dostlarınıza yeni şəkildə yaxınlaşa biləcəksiniz. Kömək istəməkdən qorxmayın - siz yalnız eşidildiyinizi deyil, həm də səmimi şəkildə dəstəkləndiyinizi görəcəksiniz.

Xərçəng

Daxili şəfa hiss edəcəksiniz. Artıq başqalarının ağrısını daşımaq və ya hər şeyi özünüzdə saxlamaq yoxdur.

Əsl hissləriniz nəhayət üzə çıxacaq. Özünüzə və başqalarına qarşı dürüst olun - özünüzə qayğı göstərmək və hisslərinizi gizlətməmək vacibdir.

Balıqlar

Özünüzə təzyiq və gözləntilər olmadan sadəcə olmağa icazə verin. Siz yenidən sevginin gücünə inana biləcəksiniz - təkcə başqaları üçün deyil, həm də özünüz üçün.

İntuisiya sizin super gücünüzə çevriləcək - daxili hisslərinizə etibar edin. Bu sizi uğura və harmoniyaya aparacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.