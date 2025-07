Kamçatka sahillərində bir saat ərzində səkkiz zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, seysmoloqların məlumatına görə, zəlzələlərin maqnitudası 4,5-6,7 bal təşkil edib.

Yeraltı təkanların gücü 2-3 bal olub.

Qeyd edək ki, dünən Rusiyanın Kamçatka bölgəsində 8,7 bal gücündə güclü zəlzələ qeydə alınıb.

