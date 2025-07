Böyük uğur qazanacaq 3 bürc - Çətinliklər geridə qaldı

Bəzən daha xoşbəxt olmaq üçün yeni şeylərə açıq olmaq kifayətdir.

Bu həftə üç bürc əlaməti üçün əlamətdar olacaq. Dəyişikliyə açılacaqlar və bəxtin əslində nə demək olduğunu və həyatın axınında müqavimət göstərmədən necə yaşamağı daha yaxşı anlaya biləcəklər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki,

Əqrəb

Əqrəblər, həyatınızda parlaq bir mərhələ başlayır. Xərçəng bürcündə olan Venera harmoniya arzusunu dəstəkləyəcək və gözlənilməz şanslar verəcək - sevgidə, işdə, maliyyədə. Hiss edəcəksiniz: köhnə qorxuları buraxıb özünüzü yeni tərzdə ifadə etməyin vaxtıdır. Əsas odur ki, hər şeyin öz-özünə baş verməsini gözləməyin.

Bir addım atın, özünüzə risk etməyə icazə verin və həqiqətən ruhunuzda rezonans doğuran şeyi izləyin. Dəstək yaxınlıqda olacaq - onu qaçırmayın. Səyahət, təhsil və ya şəxsi həyatın yenilənməsi ideyaları yəqin ki, ortaya çıxacaq. Qoy daxili səsiniz sizə rəhbərlik etsin və Kainatın necə qarşılıq verdiyini görəcəksiniz.

Oxatan

Oxatan, özünüzü yenidən axtaran və ilhamverici hiss edəcəksiniz. İyulun 31-də Kazimidə Merkuri yeni üfüqlər açacaq, xüsusən də böyüməyə və dəyişməyə hazırsınızsa. Vacib qərarların astanasındasınız. İndi təvazökarlıqla oynamaq vaxtı deyil. Kim olduğunuzu xatırlayın və özünüzü elan etməkdən qorxmayın.

Uğurlar bu günlər dürüst və özünə inamla hərəkət edənlərə dəstək olacaq. Bəlkə də prioritetləri yenidən nəzərdən keçirəcək, köhnə dövrü tamamlayacaq və yeni bir yola başlayacaqsınız. Hər şey daxili razılıq və düzgün istiqamətdə hərəkət etdiyiniz hissi ilə baş verəcəkdir.

Balıqlar

Əziz Balıqlar, bu həftə sizi adi çevrənizdən çıxmağa və fərqli bir şey sınamağa dəvət edəcək. Avqustun 1-də Əqrəb bürcündə ilk rübdə olan Ay dəyişiklik istəyini aktivləşdirir və mühüm ipuçları verir. Hərəkət etmək, səyahət etmək və ya yeni fəaliyyət sahəsi haqqında düşünmək üçün yaxşı vaxtdır.

Dəyişiklik qorxulu görünsə belə - özünüzü dinləyin. Arzunuza doğru addım atmağa hazır olmaq artıq daxildə yetişir. Özünüzə açıq olmağa icazə verin. Bütün qərarları dərhal qəbul etmək lazım deyil. İlk addımı atın - və sonrakı yol özünü qurmağa başlayacaq. Özünüzə inamla irəliləməyə icazə versəniz, şans sizin tərəfinizdə olacaq.

