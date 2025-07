Möhtəşəm qələbə qazandıq - "Sabah"ın baş məşqçisi

"Sabah" "Petrokub"la qarşılaşmada möhtəşəm qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində "Petrokub"a (Moldova) qarşı cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Təcrübəli mütəxəssis növbəti mərhələyə yüksəldikləri üçün sevincli olduqlarını bildirib:

"Komandamıza dəstək olan hər kəsi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Qarşılaşmada hər şey bizim xeyrimizə idi. Hesabda 2:0 öndə olarkən narahatlığım vardı. Düşünürdüm ki, arxayınlaşa bilərik. Sevindirici haldır ki, növbəti qolları vura bildik. Məşqçilər korpusu 1 həftə ərzində əllərindən gələni etdi ki, futbolçular arxayınlaşmasınlar".

Qeyd edək ki, Əlincə stadionunda keçirilən “Sabah” - “Petrokub” matçı ev sahiblərinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. “Sabah” UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində baş tutacaq “Levski” (Bolqarıstan) - “Braqa” (Portuqaliya) matçının məğlubu ilə qarşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.