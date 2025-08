Kamçatkada 6,0 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası Geoloji Kəşfiyyatlar üzrə Federal Tədqiqat Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələ səhər saatlarında, yerin 92 km dərinliyində qeydə alınıb.

