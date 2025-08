Rusiyanın Kamçatda bölgəsində növbəti güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

Zəlzələnin maqnitudası 6,4 bal olub. Yeraltı təkanlar Petropavlovsk-Kamçatsk şəhərində 3 bal gücündə hiss edilib.

