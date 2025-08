Alimlər yeni planet kəşf etdi

Elm adamları Günəşə bənzəyən ulduzun yaşayış zonasında yeni super planet aşkar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma Çinin Elmlər Akademiyasının Yunnan Rəsədxanalarının rəhbərlik etdiyi beynəlxalq tədqiqat qrupu tərəfindən aparılıb. "Kepler-725c" adlandırılan planetin kəşfi yerdən kənarda canlıların axtarışında mühüm kəşf ola bilər. Məlumata görə, bu kəşf yeni üsulla həyata keçirilib. Yeni kəşf edilən “Kepler-725c” 207,5 günlük orbitdə G9V Günəşə bənzər ulduzun ətrafında dövr edir. Ulduzdan aldığı enerji Yerinkindən təxminən 40% çoxdur.

Alimlər hesab edir ki, buna görə də, planetin orbitinin əhəmiyyətli hissəsi "yaşayış zonası" daxilində yerləşir. Hazırda onun səthində suyun və ya həyatın olduğuna dair sübut yoxdur, lakin şərait bu ehtimalı istisna etmək üçün kifayət qədər əlverişlidir.

