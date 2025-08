Orqanizmdə möcüzələr yarada bilən giləmeyvə - Tez-tez yeyin

Söhbət hansı möcüzəvi giləmeyvədən gedir?

Bu, göyəm (qaragilə) giləmeyvəsidir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, o, zəngin antioksidant tərkibi ilə ürək sağlamlığını, beyin funksiyalarını və ümumi immun sistemini gücləndirir.

Göyəmin faydalı tərkibi

Göyəm çoxsaylı güclü bioaktiv maddələrlə zəngindir:

Antosianinlər – göyəmə tünd mavi-bənövşəyi rəng verən bitki piqmentləridir. Onlar ürək-damar sistemini qoruyur, beyin fəaliyyətini gücləndirir, iltihabı azaldır və oksidativ stressə qarşı mübarizə aparır.

Kversetin – güclü antioksidant və immun sistemini stimullaşdıran təbii maddədir.

C vitamini – hüceyrələri qoruyur və immuniteti gücləndirir.

Resveratrol – ürək qoruyucu və iltihab əleyhinə təsirləri ilə tanınır.

Xlorogen turşusu – şəkərin səviyyəsini tarazlaşdırır, hüceyrələri qoruyur, iltihabı azaldır.

Göyəmi nə zaman yemək daha faydalıdır?

Nutrisioloq Meggi Moon qeyd edir ki, göyəmi günün istənilən vaxtında — səhər yeməyində, günorta qəlyanaltı kimi və ya axşam deserti olaraq qəbul etmək faydalıdır. Göyəm yedikdən sonra antosianinlərin səviyyəsi bir neçə saat yüksəlir, onun faydalı təsirləri isə orqanizmdə 2 günə qədər qala bilər. Həftədə bir neçə dəfə göyəm yemək beyin və ümumi sağlamlıq üçün tövsiyə olunur.

Göyəmi necə yemək daha faydalıdır?

Sağlam yağlarla birlikdə

Qoz, badam, avokado və ya fındıq yağı ilə birgə yemək antioksidantların mənimsənilməsini artırır.

Zülalla birlikdə

Tədqiqatlar göstərir ki, zülallar antosianinlərlə birləşərək onların sorulmasını asanlaşdırır. Məsələn, qatıq, kəsmik və ya yumurta ilə birlikdə qəbul edə bilərsiniz.

Təzə və ya dondurulmuş formada

Hər iki halda antioksidant tərkibi qorunur. Konservləşdirilmiş və şəkər əlavə olunmuş variantlardan uzaq durun.

Həzm sisteminizə diqqət

Aşağı mədə turşuluğu və ya bağırsaq mikroflorasındakı disbalans C vitamini və digər antioksidantların sorulmasını zəiflədə bilər.

Göyəmi gündəlik rasiona daxil etməyin 7 yolu

Qəlyanaltı kimi istifadə edin – bir stəkan təzə göyəm iş və ya dərs arasında ideal seçimdir.

Digər faydalı qidalarla birləşdirin – xurma, qara gavalı, pomidor, rukkola, qarpız ilə birlikdə yemək antioksidant effektini artırır.

Smuziyə əlavə edin – səhər smuzinizə bir ovuc dondurulmuş göyəm və bir az bitki südü əlavə edin.

İçeceklərdə yaradıcı olun – limonad və göyəmi birlikdə buz qəliblərində dondurun – həm sərin, həm faydalı, həm də estetik.

Salatlara əlavə edin – yaşıl salatlara bir ovuc göyəm yeni ləzzət qatır.

Yoğurtla qarışdırın – təbii yoğurtla birləşməsi həm zülal, həm də antioksidant mənbəyidir.

Yulaf sıyığına əlavə edin – səhər yeməklərinizdə faydalı və doyurucu seçimdir.

Nəticə

Göyəm təbiətin bizə təqdim etdiyi beyin üçün dərman, ürək üçün qalxan və immunitet üçün dəstək olan nadir giləmeyvələrdən biridir. Onu rasiona müntəzəm daxil edin və sağlamlığınız sizə təşəkkür edəcək.

