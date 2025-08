“Xüsusi nümayəndə Stiv Uitkoffun Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü çox məhsuldar olub və böyük irəliləyiş əldə olunub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ lideri Donald Tramp özünün “Truth Social” hesabında Moskvada aparılan danışıqları belə şərh edib.

Tramp həmçinin Avropa müttəfiqlərini danışıqlarla bağlı məlumatlandırdığını bildirib:

