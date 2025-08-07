"Qızıl top" mükafatına namizəd futbolçuların adları açıqlandı

"France Football" nəşri 2025-ci ildə "Qızıl top"a namizəd futbolçuların adlarını açıqlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 30 futbolçu yer alıb.
Oyunçuların siyahısını təqdim edirik: Usman Dembele, Canluici Donnarumma, Dezire Due, Əşrəf Hakimi, Nunu Mendeş, Joau Neveş, Fabian Ruis, Vitinya, Xviça Kvaratsxeliya (PSJ), Cud Bellinqem, Kilian Mbappe, Vinisius Junior ("Real Madrid"), Robert Levandovski, Pedri, Rafinya, Lamin Yamal ("Barselona"), Denzel Dumfris, Lautaro Martines "İnter"), Harri Keyn, Maykl Olise ("Bavariya"), Aleksis Mak Allister, Vircil van Deyk, Məhəmməd Salah, Florian Virts ("Liverpul"), Deklan Rays, Viktor Qyökereş ("Arsenal"), Koul Palmer ("Çelsi), Skott Maktominey ("Napoli"), Seru Qirassi ("Borussiya Dortmund"), Erlinq Holand ("Mançester Siti").