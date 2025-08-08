Bu gün sülh günüdür? - ŞƏRH

18:37 8 Avqust 2025
Sevinc İbrahimzadə
“Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla görüşü həlledici olacaq”.

Bunu Milli Məclisinin deputatı Könül Nurullayeva Metbuat.az-a açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında razılaşmanın olacağını gözləmək olar:

“2025-ci ilin mart ayında sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar yekunlaşıb. Yekun sülh sazişi olmasa da, paraflanma mümkün görünür. Dövlət başçımız Şuşa Qlobal Media forumunda da demişdi ki, sülh mətninin paraflanması mümkündür”.

K.Nurullayeva bildirib ki, Əbu-Dabi görüşündən sonra Ermənistanın Azərbaycanın əsas şərtlərini qəbul etməsinə dair əminlik yaranıb:

“Belə ki, Vaşinqton görüşündə Minsk Qrupunun ləğvi və Ermənistan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilərək Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının aradan qaldırılmasına dair razılaşmaya ümid var. Razılaşmanın olmamasının əsas səbəbi Azərbaycan şərtlərinin yerinə yetirilməməsi idi. Həmçinin Zəngəzur Dəhlizi ilə bağlı da mübahisələrə son qoyula bilər. Təsadüfi deyil ki, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio da bildirib ki, razılaşma imzalamaq və onu sülh sazişinin başlanğıcı etmək mümkündür”.

Qeyd edək ki, Donald Trampın Bakı vaxtı ilə 22:30-da Nikol Paşinyanla, 23:20-də isə Prezident İlham Əliyevlə görüş keçirəcəyi planlaşdırılır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

