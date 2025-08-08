Təbiətə 18 min manatdan çox ziyan vuruldu

Təbiətə 18 min manatdan çox ziyan vuruldu
19:58 8 Avqust 2025
215 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən son bir həftə ərzində keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Ağcabədi və İmişli rayonlarının inzibati ərazilərində yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi halları aşkar olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, araşdırma zamanı ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 18 min 720 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

Hər iki fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 19:32
Bu halda kredit borcları silinə bilər

Bu halda kredit borcları silinə bilər

08 Avqust 2025 18:55
Şəhid ailəsi statusu digər ailə üzvlərinə ötürülə bilər?

Şəhid ailəsi statusu digər ailə üzvlərinə ötürülə bilər?

08 Avqust 2025 18:09
Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 17:20
Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

08 Avqust 2025 17:11
Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?

Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?

08 Avqust 2025 16:32
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Barselona” onu itirdi -

08 Avqust 2025 21:14

Avropa Şurası Ukraynaya yardımı təsdiq etdi

08 Avqust 2025 20:21

Təbiətə 18 min manatdan çox ziyan vuruldu

08 Avqust 2025 19:58

Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 19:32

Paşinyan ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi ilə görüşdü

08 Avqust 2025 19:18

Türkiyənin bu ərazisində də meşə yanır

08 Avqust 2025 19:16

“Prezident müharibədə qalib gəldi - indi sülhü qazandı” -

08 Avqust 2025 19:04

Bu halda kredit borcları silinə bilər

08 Avqust 2025 18:55

"Azərbaycan və Türkiyə bölgə ölkələri üçün nümunəvi dövlətlərdir" -

08 Avqust 2025 18:49

Bu gün sülh günüdür? -

08 Avqust 2025 18:37